Am Sonntag Demo zur Bedeutung der Europawahl in Dillingen

1300 Menschen demonstrierten Ende Januar in Dillingen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Nun rufen die Veranstalter am Sonntag, 2. Juni, eine Woche vor der Europawahl am 9. Juni, zu einer Kundgebung mit dem Motto "Für Demokratie in Europa!" auf. "Es geht um den Schutz der Demokratie in Europa, diese wird von mehreren Seiten infrage gestellt, torpediert und angegriffen", sagt Joachim Hien, zweiter Stellvertreter des Landrats von den Grünen. Gemeinsam mit Georg Schrenk und einem breiten Bündnis von Parteien, Vereinen und sozialen Einrichtungen ist er einer der Initiatoren der Demonstration.

Die Kundgebung beginnt am Sonntag um 11.45 in Dillingen

Die Kundgebung wird um 11.45 Uhr auf dem Ulrichsplatz in Dillingen beginnen. Von dort aus geht der Straßenzug zum Basilikaplatz. Dort werden Georg Schrenk, der Vorsitzende der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration, Landrat Markus Müller von den Freien Wählern und Bürgermeister Frank Kunz von der CSU Grußworte sprechen. Zudem werden Josef Busch als Erstwähler sowie Sonia Negrillo, gebürtige Spanierin und Lehrerin am Bonaventura-Gymnasium in Dillingen, das Wort ergreifen. Als Hauptrednerin wird Ursula Münch, Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, zum Thema "Problemlöser Europa: Warum es sich lohnt, auf die Europäische Union zu setzen" sprechen.

Wie Hien gegenüber unserer Redaktion mitteilt, gibt es einen alternativen Veranstaltungsort für die Kundgebung, falls der anhaltende Regen zu stark sein sollte. In diesem Fall würde sich der Demonstrationszug vom Ulrichsplatz zur Christkönigskirche (Ecke Konviktstraße/Erzbischof-Stimpfle-Straße) bewegen. Die Kundgebung fände dann in der Kirche statt.

