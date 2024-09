Am Wochenende kommt es in Dillingen zu mehreren Körperverletzungen

Zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen zwei 15-Jährigen ist es am Samstag in Dillingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich die Jugendlichen gegen 20.45 Uhr in der Klosterstraße auf. Einer der beiden veröffentlichte ein Bild des anderen in einer Chatgruppe. Dieser war mit der Veröffentlichung nicht einverstanden, sodass es zu einem Streit und im weiteren Verlauf zu gegenseitigen Schlägen kam. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte trennten die Streithähne und verständigten deren Eltern.

15-Jährige Streithähne schlagen sich – Eltern werden verständigt

Eine weitere Körperverletzung ereignete sich Sonntagnacht in einer Bar in der Donaustraße. Gegen 0.30 Uhr ging ein 40-jähriger Gast unvermittelt auf einen 36-jährigen Barbesucher los. Der Ältere warf ein Weizenglas auf den Jüngeren, welches den Mann glücklicherweise verfehlte. Wie die Polizei mitteilt, kam es daraufhin zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen den beiden stark alkoholisierten Männern. Nachdem der Barbesitzer den 40-Jährigen aus dem Lokal verwiesen hatte, beschädigte dieser mutwillig ein geparktes Auto. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro, so die Polizei.

In beiden Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen nun unter anderem wegen Körperverletzung. (AZ)