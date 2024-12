Arbeitskreis Sport in Schule und Verein verabschiedet und begrüßt Kreisobleute

Bei der alljährlich stattfindenden Jahresvollversammlung des Arbeitskreises „Sport in Schule und Verein“ im Dillinger Sparkassensaal bedankte sich die Vorsitzende Beate Bschorr-Staimer bei allen Kreisobschulleuten für ihr großes Engagement und bemerkte zugleich, dass die Anzahl der Wettbewerbe wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht hat. Ihr ganz besonderer Dank galt jedoch dem Kultur- und Sportausschuss des Landkreises für die finanzielle Unterstützung der sportlichen Wettbewerbe in Höhe von 3000 Euro. Aber auch Siegfried Haide, als Vertreter der Sparkasse, dem der Schulsport schon immer ganz besonders am Herzen liegt, wurde für die großzügigen Sach- und Geldzuwendungen gedankt. Nur dadurch werden Siegerehrungen mit Urkunden und Medaillen erst möglich. Daneben wurden auch langjährige verdiente Mitglieder des Arbeitskreises verabschiedet: Ingrid Kling, welche mit großem Engagement für den Bereich Geräteturnen verantwortlich war und Christiane Merz, die mit viel Herzblut die Geschäftsführung des Vereins innehatte. Als Nachfolgerin konnte glücklicherweise Sandra Hauke gewonnen werden, welche schon einige Schwimm- und Leichtathletikwettbewerbe für den Landkreis meisterhaft organisiert hatte. In ihrer Eigenschaft als neue Geschäftsführerin wird sie von Ihrem Kollegen, Kreisobmann Tim Seeger, tatkräftig unterstützt. Ebenfalls neu im Team konnte Ingrid Rödter als Kreisobfrau für Handball begrüßt werden. Anschließend referierte die AK-Vorsitzende Schulamtsdirektorin Beate Bschorr-Staimer über Veränderungen und Neuheiten im laufenden Wettbewerbsjahr.

