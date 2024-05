Dillingen

12:00 Uhr

Auf dem Dillinger Wochenmarkt herrscht ein "Wir-Gefühl"

Peter Pott verkauft mit Unterstützung seiner Familie eine große Auswahl an Obst und Gemüse auf dem Dillinger Wochenmarkt.

Plus Dreimal in der Woche findet in der Königstraße ein buntes Treiben statt. Sowohl Fieranten als langjährige Stammkunden schätzen vor allem die familiäre Atmosphäre.

Von Anna Lena Mayr

Samstags steht der Verkehr in der Königstraße still. Denn von 7 bis 13 Uhr herrscht dort reger Betrieb. Statt Autos, die sich durch die Innenstadt schlängeln, tummeln sich Menschen auf der Straße. Sie laufen von Stand zu Stand, um auf dem Dillinger Wochenmarkt ihren Einkauf zu erledigen. Und das hat in der Großen Kreisstadt schon viele, viele Jahre eine Tradition.

So auch für Sieglinde Mettel. Die Stammkundin kommt jede Woche auf den Dillinger Wochenmarkt, manchmal sogar zweimal in der Woche. Denn die Fieranten kommen nicht nur samstags, sondern auch dienstags und donnerstags von 7 bis 13 Uhr in die Königsstraße. Seit die gebürtige Dillingerin 1997 wieder in ihre Heimatstadt zurückgezogen ist, kommt sie nicht nur regelmäßig auf den Markt, um dort ihren Wocheneinkauf zu erledigen, sondern auch um „liebe Bekannte immer wieder zu treffen“, erzählt Mettel. „Es ist sehr familiär hier, man kann sich immer nett unterhalten und man fühlt sich einfach nur wohl“, schwärmt die Dillingerin.

