Auffahrunfall zwischen Dillingen und Lauingen führt zu hohem Sachschaden

Auf der Kreisstraße DLG 42 zwischen Lauingen und Dillingen ereignete sich am Donnerstag ein Auffahrunfall, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Gegen 14 Uhr befuhr eine 42-Jährige die Kreisstraße DLG 42 in Fahrtrichtung Lauingen. Kurz vor dem Kreisverkehr zwischen Lauingen und Dillingen musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr der 42-Jährigen laut Polizei auf das Heck auf. Die beteiligten Fahrzeuge wurden an der jeweiligen Anstoßstelle beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3500 Euro. Die 42-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und klagte über Nackenschmerzen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Gegen den 37-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)

