Ausgelassene Stimmung beim landkreisweiten Teenietreffen

Kürzlich fand in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen das große Teenietreffen aller Landkreisgesellschaften statt. Ausrichter war in diesem Jahr die Faschingsgesellschaft Hallo-Wach. Ein vierstündiges Programm sorgte bei allen Zuschauern, Aktiven und Fans für beste Unterhaltung. Eva Wörle und Melvin Kummer moderierten souverän den Abend mit Leichtigkeit, Charme und Witz. Ein eigens kreierter Schlachtruf für das Teenietreffen fand große Begeisterung bei allen und hallte laut durch die Halle und Umkleidekabinen. HTT (Hammer-Teenie-Treffen) - Ole Ole. Ein Highlight zu Beginn war der große Einmarsch aller Aktiven mit anschließendem Prinzenwalzer. Zum Schluss, beim großen Finale, feierten, lachten und tanzten alle gemeinsam auf der Bühne.

Icon Vergrößern Die kleinen Prinzenpaare des Landkreises Dillingen auf einer Bühne. Foto: Peter Kellermann Icon Schließen Schließen Die kleinen Prinzenpaare des Landkreises Dillingen auf einer Bühne. Foto: Peter Kellermann

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.