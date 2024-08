Autofahrer mit 2,8 Promille am Steuer erwischt

Am Sonntagabend ist bei einer Alkoholkontrolle eines Autofahrers in Dillingen ein Wert von 2,8 Promille festgestellt worden. Laut Angaben der Polizei wurde der betrunkene Mann vor seiner Wohnadresse kontrolliert, wo sich ein vorangegangener Alkoholkonsum herausstellte. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 62-Jährigen nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis