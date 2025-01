Autofahrer prallt bei Schneeglätte in Dillingen gegen einen Zaun

Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Donauwörther Straße in Dillingen bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen prallte gegen einen Zaun.

Dillinger Polizei leitet Strafverfahren gegen den Fahrer ein

Der Fahrer entfernte sich nach Angaben der Polizei anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden. Er konnte aber von Einsatzkräften angetroffen werden. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 4000 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. (AZ)