Autospiegel in Dillinger Parkbucht angefahren

In Dillingen wurde am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 18.15 und 21.25 Uhr ein weißer Opel Corsa durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war in der Ziegelstraße in einer Parkbucht abgestellt. Der Schaden wird von der Polizei auf 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher werden von der Polizei Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

