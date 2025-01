Autofahrer fliehen nach Unfällen in Bachhagel und Dillingen

Von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 8 Uhr, ereignete sich in der Schreiäckerstraße in Bachhagel eine Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugfahrer kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hausmauer einer Firma. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es am Dienstag in Dillingen gekommen. Zwischen 8.45 Uhr und 11.45 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf einem Kundenparkplatz in der Großen Allee einen geparkten roten Opel Corsa. An diesem entstand ein Schaden auf der linken hinteren Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. So heißt es im Polizeibericht. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die PI Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)