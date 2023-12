Dillingen

vor 32 Min.

Ballettschülerinnen bringen Winterzauber in den Dillinger Stadtsaal

Plus Die Tänzer und Tänzerinnen der Ballettschule Schulzke erhalten für ihre beiden Vorstellungen des Musicals "Die Eiskönigin" stehend dargebrachte Ovationen.

Von Bo Malsch

Schneeflocken, Elche, Schneemänner und Prinzessinnen tanzten kürzlich im Dillinger Stadtsaal über die Bühne. Insgesamt 180 Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule Schulzke zeigten bei erstmals zwei Vorstellungen, was sie fleißig geübt haben. Dieses Jahr brachte die Ballettschule den Winter nach Dillingen, indem die Schüler angelehnt den erfolgreichen Disneyfilm und das Musical „Die Eiskönigin“ tanzten.

Den Vorschlag hatten die Schülerinnen und Schüler bei der Septembervorstellung im Taxispark selbst eingebracht. Sie fragten ihre Lehrerin Christiane Schulzke, ob sie nicht als Nächstes Elsa und Anna spielen könnten, denn es sei doch so heiß. Dies ließ sich ihre Ballettlehrerin nicht zweimal sagen und machte sich sofort an die Choreografie. Ab September übten die Tänzerinnen und Tänzer im Alter zwischen vier und 40 Jahren, begaben sich in das Königreich Arendelle und damit auf die Spuren der bekannten Disneyfiguren: Anna und Elsa, die beiden Prinzessinnen, Olaf, der Schneemann, Sven, der Elch, und Kristoff, der mit Anna Arendelle retten wird.

