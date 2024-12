„Barock im Schloss“: In Dillingen gibt es zu Jahresbeginn ein Konzert-Highlight

„Flammende Rose – Barock im Schloss“, so lautet der Titel für ein ganz besonderes Konzert, das am Samstag, 4. Januar, um 17 Uhr im Festsaal des Dillinger Schlosses stattfinden wird. Der aus Lauingen stammende Violinist Alexander Maria Möck hatte schon lange den Wunsch, wieder in der Heimat zu konzertieren. Dazu fand er sich mit seiner Duopartnerin, der Pianistin Barbara Bartmann und Sopranistin Miriam Galonska zusammen, die beide ebenfalls aus dem Landkreis stammen.

Alle drei begannen ihre musikalische Karriere am St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen und sind heute großartige Künstler, die in den bedeutendsten Konzertsälen dieser Welt auftreten, aber ihre Verbindung zur Heimat gerne pflegen und immer wieder zu Konzerten zurückkehren. Barbara Bartmann hat bereits mit Alexander Maria Möck und Miriam Galonska in unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet. In der Konstellation der drei zusammen ist es eine Premiere. Doch damit nicht genug. Um den Basso Continuo beim ausgewählten Programm zu stärken, bringt Alexander Maria Möck mit seiner Kollegin bei den Münchener Philharmonikern, der Cellistin Friederike Arnholdt, eine weitere hochkarätige Mitspielerin mit zum Konzert am 4. Januar im Festsaal des Dillinger Schlosses, sodass nun ein Quartett mit vier herausragenden Künstlern das neue Jahr in Dillingen musikalisch eröffnen wird.

„Neun Deutsche Arien“ und Vivaldis Winter

Auf dem Programm stehen ausgewählte Stücke aus der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Die mottogebende „Flammende Rose“ ist der Titel einer der Arien aus Georg Friedrich Händels Zyklus „Neun Deutsche Arien“ – ein wunderschönes barockes Werk für Sopran, Violine und Basso Continuo, das insbesondere Miriam Galonska sehr am Herzen liegt. Über die Lieder sagt die Dillinger Sopranistin: „Ihre Schlichtheit im Lob und Preis der Schöpfung durch das Bestaunen der Natur und ihrer Schönheit fasziniert mich! Ein für mich einzigartiges Werk.“ Ebenso zu hören sein wird mit dem „Winter“ aus Antonio Vivaldis berühmten Violinkonzerten „Die vier Jahreszeiten“ eines der bekanntesten und beliebtesten Stücke klassischer Musik überhaupt.

Barbara Bartmann Foto: Privat

Alexander Maria Möck wurde 1969 in Lauingen geboren. Er ist als Solist und Kammermusikpartner gefragt und seit Jahren als Dozent, Dirigent und Chorleiter tätig. Möck spielte beim Münchner Kammerorchester, beim Bayerischen Staatsorchester und beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, bevor er Konzertmeister der Bayerischen Kammerphilharmonie und, 1997, Mitglied der Münchner Philharmoniker wurde, bei denen er seit 1998 als Stimmführer der zweiten Geigen tätig ist.

Miriam Galonska Foto: Privat

Die Dillinger Sopranistin und Musikpädagogin Miriam Galonska ist Mitglied der Kammeroper Augsburg. Sie gibt Konzerte und gründete das Ensemble wort3musik, das eine besondere Art von Liederabenden präsentiert. Die Pianistin Barbara Bartmann stammt aus Höchstädt. Neben Soloauftritten spielt sie im duo imPuls mit ihrem Ehemann Sebastian Bartmann, im Trio Fleurs und in anderen kammermusikalischen Besetzungen. Es ist ihr ein Herzensanliegen, Kinder für Musik zu begeistern. Friederike Luise Arnholdt konzertiert als Kammermusikerin und Solistin. Seit 2007 ist sie Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben und hat bei den Münchner Philharmonikern die Aufgabe des stellvertretenden Solo-Violoncello.

Friederike Luise Arnholdt Foto: Privat

Hier gibt es Karten für das Konzert in Dillingen

Karten für das Konzert am 4. Januar um 17 Uhr im Festsaal des Dillinger Schlosses gibt es online unter www.ticket-dillingen.de, telefonisch unter 09071 54-197 und im Bürgerbüro der Stadt Dillingen. (AZ)