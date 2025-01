Bei Unfallaufnahme in Dillingen passiert ein weiterer Unfall

Beim Abbiegen nach links ist es am Freitag kurz nach 13.30 Uhr zu einem Unfall in der Großen Allee in Dillingen gekommen. Eine 43-jährige Autofahrerin übersah nach Angaben der Polizei beim Wechsel des Fahrstreifens en links neben ihr fahrenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß.

Das Auto der Verursacherin wurde an der Fahrerseite beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 5000 Euro an. Das Auto der 62-jährigen Geschädigten wurde an der Front beschädigt, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hier entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Ehemann wollte das Auto der 62-Jährigen testen

Während der Unfallaufnahme wollte der Ehemann der 62-Jährigen das Fahrzeug testen und vergaß den Schalthebel wieder auf „P“ zu stellen, so dass das Auto auf das Auto der 43-Jährigen gerollt ist. Es entstand hierbei laut Polizeibericht ein erneuter Schaden von etwa 200 Euro. (AZ)