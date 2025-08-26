Betrunkener Autofahrer mit 2,6 Promille bei Dillingen gestoppt – Ermittlungen laufen

Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagvormittag bei Dillingen aus dem Verkehr gezogen worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen 11 Uhr einen Wagen auf der Kreisstraße DLG22 gemeldet, der durch starke Schlangenlinien aufgefallen war. Eine Streife der Polizei entdeckte das Fahrzeug daraufhin in einem Feldweg neben der DLG22 zwischen Donaualtheim und Mörslingen.

Mann mit 2,6 Promille ins Auto gestiegen: Polizei ermittelt gegen 54-Jährigen

Wie die Polizei mitteilt, stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der 54-jährige Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Beamten nahmen dem Fahrer den Autoschlüssel ab und unterbanden so die Weiterfahrt. Der Mann musste die Polizisten zudem zur Blutentnahme begleiten. Gegen den 54-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr. (AZ)