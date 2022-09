Hier kann man in das Ur-U-Boot des Erfinders Wilhelm Bauer einsteigen

Von Berthold Veh - 12:15 Uhr

Dillingen erinnert in einer Sonderausstellung an den genialen Erfinder Wilhelm Bauer, den einige einen "kleinen Leonardo da Vinci" nennen.

Es zählt zu den schönsten Plätzen in Dillingen - das Areal rund um den Wilhelm-Bauer-Brunnen am Hafenmarkt. Abseits der Königstraße ist es dort gerade im Sommer idyllisch. Einige Häuser am Hafenmarkt haben ganz eigenwillige, krumme Formen. Am Marientor ergibt sich ein grandioser Blick auf das mächtige Schloss, und wer dort den Durchgang zur Treppe in Richtung Vorstadt nimmt, den überrascht die vielleicht eindrucksvollste Dillinger Stadtansicht. Eine Überraschung ist aber auch der Wilhelm-Bauer-Brunnen selbst. Denn was soll ein U-Boot mitten in einer schwäbischen Kleinstadt? Das fragen sich auch viele Radlerinnen und Radler, die dort eine Rast einlegen. Die Donau ist hier nicht schiffbar. Und die Adresse Hafenmarkt verleitet viele zu einer ganz falschen Vorstellung. Denn der Brandtaucher, das von Wilhelm Bauer erfundene Ur-U-Boot, ist niemals in der schwäbischen Kleinstadt aufgetaucht.

