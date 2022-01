Dillingen

vor 46 Min.

Bohrer-Diebstahl: Vor dem Dillinger Gericht gibt’s „Rabatt“

Plus Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis klaut von verschiedenen Firmen Werkzeug und Gasflaschen. Der Schaden ist hoch. Die Strafe ebenfalls.

Von Christina Brummer

Ein Stromverteilerkasten, mehrere Gasflaschen und verschiedene Profi-Werkzeuge. All diese stehen auf der Liste von Diebesgut, das bei einem 25-Jährigen aus dem Kreis Dillingen gefunden wurde. Es sind so viele verschiedene Gegenstände, dass sich das Gericht an diesem Morgen gar nicht erst die Mühe macht, in der Verhandlung alle aufzuzählen. Dem 25-Jährigen wird in mehreren Fällen schwerer Diebstahl vorgeworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen