Bonaventura-Chor BonaVoce erobert BR-Bühne

Direkt von der Probenwoche in Bad Schussenried auf die Erfolgsmeile nach München: Mit „ausgezeichnetem Erfolg“ stellte sich der Konzertchor BonaVoce dem Vergleich mit anderen Schulchören aus ganz Bayern beim Schulchortreffen im Bayerischen Rundfunk. Die Jury, bestehend aus lauter Profis der Chorszene, war von der Literaturauswahl der zumeist unbegleiteten Chorstücke ebenso begeistert wie von den sehr gut gebildeten Stimmen und der Ausgewogenheit des Klangs. Mit drei verschiedensprachigen geistlichen Gesängen und „Alles nur geklaut“ von den Prinzen präsentierte BonaVoce unter der Leitung von Michael Finck Chorklang, der absolut überzeugte. Weiter geht’s mit dem Weihnachtskonzert des Bona am 18. Dezember in der Basilika.

