Brennender Container löst Einsatz in Dillingen aus

Am Sonntag gegen 19.0 Uhr geriet in der Ziegelstraße in Dillingen ein Altkleidercontainer in Brand. Ein Passant meldete das Feuer über Notruf. Die Feuerwehr Dillingen war mit sechs Einsatzkräften zur Brandbekämpfung ausgerückt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig an.

Ein unsachgemäßer Gebrauch von Feuerwerkskörpern kann derzeit allerdings nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe liegt in einem unteren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)