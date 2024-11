Busfahrer streift Auto in Dillingen und fährt davon

Eine 60-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 9.40 Uhr die Dillinger Bahnhofstraße in Richtung Süden unterwegs und wollte von dort aus nach rechts in die Große Allee abbiegen. Während sie wegen des Verkehrs warten musste, hat ein Linienbus, der auf der Großen Allee in Richtung Lauingen unterwegs war, den linken Außenspiegel ihres Fahrzeugs gestreift, wodurch das Spiegelgehäuse brach, so die Polizei. Es entstand jedoch nur ein geringer Sachschaden, der auf etwa 100 Euro geschätzt wird. Der Fahrer des Busses, dessen Identität bislang unbekannt ist, setzte seine Fahrt fort. Ein unbeteiligter Zeuge habe den Unfall jedoch beobachtet. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

