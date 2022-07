Corona-Ausfälle: Eine internistische Station wird in Dillingen geschlossen

Coronabedingte Ausfälle haben den Personalmangel an den Kreiskliniken verschärft. Eine internistische Station in Dillingen muss deshalb vorübergehend geschlossen werden.

Deutschlandweit belasten coronabedingte Krankheitsausfälle sowie der generelle Fachkräftemangel im Zusammenspiel mit der derzeitigen Urlaubszeit aktuell viele Krankenhäuser. Auch die Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen sind davon betroffen und kämpfen jeden Tag darum, eine umfassende Versorgung der Patienten und Patientinnen sicherzustellen.

Die Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen, könne den Betrieb nun in der gewohnten Form nicht mehr aufrechterhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die personellen Ausfälle, gerade bei den Pflegefachkräften, können durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht erkrankt sind, nicht mehr umfänglich kompensiert werden. Um die Situation zu entschärfen, wird daher bis auf Weiteres eine internistische Station geschlossen. Operationen werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht verschoben.

"Hohe Personalausfälle bei gleichzeitig hohem Patientenaufkommen"

"Wir haben in den Kliniken hohe Personalausfälle bei gleichzeitig hohem Patientenaufkommen. Die Schließung einer Station ist für uns kein leichter Schritt, aber eine unausweichliche und verantwortungsbewusste Entscheidung, um die aufgrund fehlenden Personals zunehmend belastende Situation für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entschärfen. Somit wird das Pflegepersonal im erforderlichen Umfang entlastet, was auch der Patientensicherheit dient", informiert Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH.

Notfallversorgung ist zu jeder Zeit gesichert.

Die Notfallversorgung sei zu jeder Zeit gesichert. Es könne jedoch zu Wartezeiten und Einschränkungen in der Versorgung planbarer, nicht verschiebbarer Eingriffe kommen. Dafür bittet die Klinikleitung um Verständnis. "Wir hoffen darauf, dass sich die Lage in den kommenden Wochen wieder entspannt", so Greschner. Dazu ist die Klinik auch auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Greschner bittet deshalb die Patientinnen und Patienten, die bekannten und erprobten Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Infektion angesichts der hohen Infektionszahlen weiter ernst zu nehmen und die Notaufnahme der Kliniken nach Möglichkeit nur bei Vorliegen eines Notfalls aufzusuchen. (AZ)