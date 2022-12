Hier gibt es das Beste der besten Fotografen in Dillingen zu sehen

Die Vhs-Fotogruppe zeigt rund 100 Werke von 16 Fotografinnen und Fotografen in einer Ausstellung im Stadtsaal Dillingen. Beeindruckende Werke sind zu sehen.

Nach der Corona-Pause zeigt die Vhs-Fotogruppe wieder eine Ausstellung mit eigenen Fotografien im Dillinger Stadtsaal. Bei der Eröffnung der Ausstellung bezeichnete Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz die Fotogruppe als ein wahres Aushängeschild für die Stadt. Seit mittlerweile 37 Jahren bereicherten die Mitglieder der Fotogruppe das kulturelle Leben in Stadt und Landkreis Dillingen, so der Oberbürgermeister in seiner Ansprache.

Bei den Fotos der Fotogruppe kommt es auf die Details an

Das hohe Niveau, das auch bei dieser Ausstellung wieder zum Tragen komme, beeindrucke ihn dabei nicht nur in der Vielfalt der Motive, sondern vor allem auch wegen der handwerklichen Professionalität mit der diese Aufnahmen angefertigt worden seien. Dabei hätten sich die Fotografinnen und Fotografen für diese Ausstellung mit dem schwierigen Motto „en Détail“ auseinandersetzen müssen, was in den Aufnahmen dazu geführt habe, dass sie den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung Bilder von Objekten aus der Natur, von alltäglichen Gegenständen oder technischen Geräten in zum Teil überraschenden Perspektiven und Ansichten zeigen.

Schwäbischer Fotowettbewerb 1 / 9 Zurück Vorwärts Die Ausstellung kann bis zum 30. September täglich von 13 bis 18 Uhr besichtigt werden. Aufgrund der Dillinger Nacht ist der Stadtsaal am Freitag, 28. September, von 13 bis 23 Uhr geöffnet.

Die überragenden Sieger des Wettbewerbs waren der AKF Kaufbeuren (Deutscher und Bayerischer Fotoclubmeister 2017) und das AKF-Clubmitglied Johnny Krüger.

In der Clubwertung belegten die Fotofreunde Wiggensbach den zweiten Platz.

Auf Platz drei kam der Vorjahressieger, der Fotoclub Mindelheim.

Michael Müller (Fotofreunde Wiggensbach) landete auf dem zweiten Platz der Autorenwertung.

Susanne Seiffert (AKF Kaufbeuren) landete auf dem dritten Platz der Autorenwertung.

Die VHS-Fotogruppe Dillingen belegte in der Clubwertung den vierten Platz.

Die Fotogruppe „Blickwinkel“ aus Wertingen kam in der Clubwertung auf Platz sieben.

Erfolgreichster Teilnehmer der VHS-Fotogruppe Dillingen war Wolfgang Elster auf Platz sechs.

Dieses großartige fotografische Können, das hier gezeigt werde, geht nach den Worten von Frank Kunz zurück auf die lange Erfahrung der Mitglieder und den hohen Anspruch, den sie sich selbst auferlegt haben.

Einmal im Monat gibt es für die Fotografen ein Treffen in Dillingen

Bereit im Jahr 1986 hatten sich zahlreiche engagierte Hobbyfotografen aus dem gesamten Landkreis zusammengefunden, um ihre Kreativität und fotografische Sicht in monatlichen Treffen auszutauschen, so der Dillinger Rathauschef. Seit dieser Zeit sei nicht nur die Mitgliederzahl auf rund 30 Personen gewachsen, vor allem habe die Gruppe seither auch rund zwei Dutzend Fotoausstellungen auf die Beine gestellt, die weit über Dillingen hinaus enorme Beachtung gefunden hätte, wusste der Oberbürgermeister zu berichten.

Frank Elster, Leiter der Vhs-Fotogruppe dankte Frank Kunz für seine lobenden Worte über die Mitglieder der Gruppe sowie die Ausstellung. Wie immer hätten sie alle besonderen Wert auf die Präsentation ihrer Werke gelegt, weshalb in diesem Jahr erstmals jedes der einzelnen Werke über eine eigene Beleuchtung verfüge und somit die bestechende Druckqualität der Fotografien unabhängig vom Raumlicht besonders gut zur Geltung komme.

Lesen Sie dazu auch

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Dezember im Dillinger Stadtsaal täglich jeweils von 13 bis 19 Uhr zu besichtigen. Am 24. und 25. Dezember bleibt die Ausstellung geschlossen.