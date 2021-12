Dillingen

vor 47 Min.

Das Chili in Dillingen packt den Pop-Kulturpreis aus

Plus Die Auszeichnung für die Dillinger Regens-Wagner-Kulturkneipe kommt mit der Post. Das sind die Preisträger.

Von Horst von Weitershausen

Große Ehre für die Macher der Kulturkneipe Chili in Dillingen. Auf Vorschlag der Grünen-Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer sowie mit der Empfehlung der Liedermacherin Sarah Straub hat der Verband für Popkultur in Bayern (VPBy) den Bayerischen Popkulturpreis in der Kategorie „Inklusion“ in diesem Jahr an das „Chili“ in Dillingen verliehen.

