Das Dillinger-Dillikat Festival lädt zum kulinarischen und musikalischen Genuss ein

Der „Zufall“ ließ das Dillikat Festival, den Verein und alle weiteren Aktionen entstehen. Abends mit Blick auf die „tote“ Dillinger Königsstraße kam die Idee, „irgendein Fest“ zu machen. So ging es 2015 los. Verändert hat sich seitdem vieles, das Wesentliche jedoch blieb gleich – die Freude am Feiern in einem überschaubaren Kreis mit klarem Fokus auf bestimmte Werte. Neun Bands verwöhnen zehn Stunden musikalisch und knapp 30 Aussteller kulinarisch die Gäste. Am Sonntag, 25. August, ist es wieder soweit.

