Das Nierenzentrum Dillingen feiert seinen 25. Geburtstag

Wirtschaftlich stabil und Vorreiter in Deutschland: Das Nierenzentrum präsentiert sich zum Jubiläum als Konstante in Gesundheitslandschaft des Landkreises Dillingen.

Seit 25 Jahren gibt es in Dillingen eine besondere Einrichtung, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, Patientinnen und Patienten mit Nierenerkrankungen eine wohnortnahe Versorgung zu bieten. Das Nierenzentrum feierte kürzlich dieses Jubiläum – sondern sogar drei weitere.

25 Jahre Nierenzentrum, 15 Jahre stationäre Nephrologie, 10 Jahre KfH-Erweiterungsbau und die Anerkennung der Kreisklinik Dillingen als akademisches Lehrkrankenhaus von der Technischen Universität München. Viel zu feiern gab es in Dillingen. Zum Festakt sprach die Leiterin des Nierenzentrums und ehemalige Chefärztin der Inneren am Dillinger Kreiskrankenhauses, Dr. Ulrike Bechtel. Sie erläuterte, was den Standort Dillingen so besonders macht: Im Landkreis Dillingen könnte inzwischen ein Viertel der Betroffenen die Dialyse zuhause durchführen und so autark und selbständig mit der Erkrankung leben.

Heimdialysequote in der Region Dillingen besonders hoch

2008 wurde die stationäre Abteilung für Nephrologie mit Bechtels Berufung zur Chefärztin der Inneren Medizin der Kreisklinik Dillingen eröffnet. „Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den stationären Fachabteilungen der Kreisklinik ist für nierenkranke Menschen, die oftmals auch an weiteren Erkrankungen leiden, die beste Voraussetzung für eine umfassende wohnortnahe Versorgung“, erklärte Bechtel und betonte: „Gute medizinische Versorgung ist nie das Werk Einzelner, sie gelingt nur gemeinsam.“

Dafür steht auch der Zusammenhalt des KfH-Teams. „Bei uns arbeiten alle Hand in Hand: medizinische Fachangestellte, Ärztinnen und Ärzte, Pflege- und Verwaltungskräfte. Ich bin seit über 25 Jahren hier und wirklich stolz auf unser Team und das, was wir zusammen für unsere Patientinnen und Patienten leisten“, bekräftigte die leitende Pflegekraft Martina Fischer.

Besonders ist in der Region Dillingen der Anteil der Patienten, die ihre Dialyse zu Hause durchführen können. Hier liegt die Heimdialysequote mit rund 25 Prozent weit über dem Bundesdurchschnitt und auf der Höhe wie es die internationalen Fachgesellschaften empfehlen. Das erläuterte KfH-Vorstandsvorsitzender Prof. Dieter Bach in seinem Festvortrag. In Deutschland liege die Quote sonst nur bei etwa sechs Prozent. Doch die Methode biete viele Vorteile – unter anderem bedeutet sie mehr Lebensqualität für die Patientinnen und Patienten.

Nierenzentrum Dillingen ist "wirtschaftlich stabil"

In seinen Grußworten betonte KfH-Präsidiumsvorsitzender Prof. Wolfgang Weiler, dass er die Orientierung am Patientenwohl als Schlüssel für eine hochwertige medizinische Versorgung sehe. Neben dieser stehe auch Mitgefühl und Zwischenmenschliches im Mittelpunkt.

Auch sei es in Zeiten eines zunehmend schwierigen Umfeldes im Gesundheitswesen nicht selbstverständlich, dass das KfH-Nierenzentrum zudem wirtschaftlich erfolgreich geführt werde und somit einen Solidarbeitrag für das gemeinnützige KfH insgesamt leiste, bekräftigte KfH-Vorstandsmitglied Thorsten Ahrend: „Die qualitativ hochwertige Patientenversorgung und gleichzeitig wirtschaftlich stabile Zentrumsführung erfordern ein kompetentes und motiviertes Behandlungsteam. Gerade im ländlichen Raum ist viel Eigeninitiative notwendig, um eine hoch qualifizierte personelle Besetzung des Zentrums sicherzustellen.“

Auf Bechtels Initiative zurückzuführen ist eine weitere Einrichtung, die nun ihr 10-jähriges Bestehen feierte: Um dem Mangel an ärztlichem und medizinischem Fachpersonal im Landkreis Dillingen aktiv entgegenzuwirken, entwickelte die Ärztin für die Kreisklinik Dillingen in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der im Landkreis niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte (Praxisnetz Dillingen e. V. – PRADIX) und der Technischen Universität (TU) München das „Ausbildungskonzept Allgemeinmedizin Dillingen“ (AKADemie). 2013 gelang mit diesem Ausbildungskonzept die Anerkennung der Kreisklinik Dillingen als akademisches Lehrkrankenhaus der TU München.

Landrat Markus Müller dankte Ulrike Bechtel für ihr langjähriges engagiertes und innovatives Wirken. Auch ihren persönlichen Einsatz für die Anerkennung der Kreisklinik Dillingen als akademisches Lehrkrankenhaus würdigte der Landrat: „Das akademische Lehrkrankenhaus und die langjährige Kooperation mit der TU München waren und sind für die Gewinnung von Nachwuchskräften in der medizinischen Versorgung enorm wichtig für unseren Landkreis.“

Seit zehn Jahren gibt es eine Kooperation mit der TU München

Die Sicherstellung der ambulanten hausärztlichen Versorgung im Landkreis hänge derzeit sprichwörtlich am seidenen Faden, berichtete der Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang Fink. Der Erhalt dieser Versorgung sei wesentlich von einem gut funktionierenden Krankenhaus mit einer engagierten Fortführung des Ausbildungskonzeptes Allgemeinmedizin im Rahmen der medizinischen AKADemie Dillingen abhängig. „Hier sollten alle Kräfte an einem Strang ziehen, um das Modell zu erhalten“, forderte Fink.

Sein Kollege Dr. Alexander Zaune ergänzte: "Ohne die langjährige gemeinsame Ausbildungsleistung von Frau Dr. Bechtel, der Dillinger AKADemie und den haus- und fachärztlichen Praxen des Dillinger Praxisnetzes PRADIX wäre die weiter sehr knappe Besetzung der hausärztlichen Praxen im Landkreis heute dramatisch schlechter." Viele der ehemaligen Studierenden der medizinischen AKADemie versorgen inzwischen als selbständige Fachärztinnen und -ärzte die Region. (AZ)