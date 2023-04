Dillingen

06:00 Uhr

So suchen die Dillinger Franziskanerinnen nach dem Weg in die Zukunft

Plus Die Ordensfrauen sprechen vor Ostern in Dillingen darüber, wie sie neue Mitglieder für ihre Gemeinschaft begeistern können. Ein trauriges Ereignis überschattet die Tagung.

Von Berthold Veh

Was sich hier im Saal Sankt Stanislaus in Dillingen abspielt, ist vergleichbar mit der Sitzung eines Parlaments. Nur handelt es sich nicht um Abgeordnete, sondern Schwestern der Deutschen Provinz der Dillinger Franziskanerinnen, die sich von Samstag bis Mittwoch im schwäbischen Rom treffen. Es geht um die Zukunft des Ordens in einer sich wandelnden Gesellschaft, aber auch ganz profane Dinge wie die Erweiterung des Kindergartens im Kloster Maria Medingen oder das Energiesparen in Gebäuden des Ordens. Ein Thema überlagert aber das sogenannte Provinzkapitel – der Tod der früheren Kinderheimleiterin Schwester Maria Elisabeth Marschalek.

"Wir sind bestürzt und traurig", sagt Provinzleiterin Martina Schmidt. Schwester Maria Elisabeth habe unbedingt an der Tagung teilnehmen wollen, sie zählte zu den 34 gewählten Delegierten. Die langjährige Kinderheimleiterin ist aber in der Nacht zum Samstag nach einer schweren Krebserkrankung gestorben. In der Mitte des Sankt-Stanislaus-Saales steht nun ein Foto der 67-Jährigen, die am Donnerstag unter großer Anteilnahme der Bevölkerung verabschiedet wurde.

