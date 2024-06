Depot in Dillingen schließt: Wie geht es jetzt weiter?

Seit Wochen hängen die großen Prozent-Schilder am Schaufenster, nun scheint klar zu sein: Der Deko-Laden in der Innenstadt wird zum 6. Juni schließen.

Der Laden in der Dillinger Kapuzinerstraße ist ein Hingucker. Liebevoll und kreativ werden die Schaufenster passend zu Jahreszeiten oder Anlässen dekoriert und geschmückt. Und auch im Geschäft selbst freuen sich Kundinnen und Kunden über Dekoideen und Allerlei zum Einrichten im Eigenheim. Doch damit ist bald Schluss. Die Schaufenster sind voll mit riesigen Aufklebern, die beinahe wöchentlich mit höheren Rabatten ausgetauscht werden. Ein Aufsteller vor dem Eingang kündigt die letzten Tage des Ladens an. Die Dillinger Filiale von Depot schließt - und das schon bald.

Depot in Dillingen schließt wohl zum 6. Juni

In dem Laden herrscht trotz allem noch reger Betrieb. Kundinnen und Kunden gehen ein und aus, Mitarbeiterinnen eilen durchs Geschäft. Auf Nachfrage unserer Redaktion, warum die Filiale geschlossen wird, gibt es keine Auskunft, nicht vom Unternehmen und auch nicht von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Per Mail antwortet eine zuständige Kommunikationsfirma, dass "Medienanfragen dieser Art aktuell nicht beantwortet werden können" – ein Satz, den viele Medien in Deutschland auf ähnliche Fragen erhalten haben. Ein Mitarbeiter der Dillinger Filiale sagt, das Geschäft werde voraussichtlich bis 6. Juni weiterlaufen.

Seit November 2012 ist Depot in Dillingen fest verwurzelt. In wenigen Tagen ist dann Schluss. In ganz Deutschland hat der Deko-Händler mehr als 300 Filialen. Das Geschäft in Dillingen wird wohl auch nicht das einzige sein, das schließt. Schon Ende März gab es Berichte, dass der Fortbestand von etwa 90 Filialen auf dem Prüfstand steht. Das Unternehmen verbucht bei einem Umsatz von 330 Millionen Euro im vergangenen Jahr erneut Verluste. Damals kündigte Inhaber Christian Gries in einem Interview im Handelsblatt an: Nur wenn die Vermieter bereit seien, die Miete zu senken, wolle das Unternehmen die Mietverträge verlängern.