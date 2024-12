Der Ausbau zur Barrierefreiheit ist überfällig

Damit Menschen Züge nutzen, müssen sie erst einmal einsteigen können. Das ist für viele Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Dillingen jedoch aktuell keine Option. Lediglich die Bahnhöfe in Höchstädt, Blindheim und Schwenningen sind barrierefrei. Und in Höchstädt war das in den vergangenen Wochen nur in der Theorie der Fall, denn der Aufzug war nach der Feier des barrierefreien Umbaus zwischendurch außer Betrieb. Die Bahnhöfe in Lauingen und Gundelfingen werden erst in einigen Jahren folgen. Deswegen ist es eine gute Nachricht, dass der Ausbau in Dillingen nun begonnen hat. Er ist längst überfällig.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Barrierefreiheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis