Der MINT-Aktionstag war ein voller Erfolg

Am schulfreien Buß- und Bettag hat der erste MINT-Aktionstag im Landkreis Dillingen stattgefunden. Ziel des Aktionstags war es, Kinder und Jugendliche für die Bedeutung von MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu sensibilisieren. Neben Experimentierworkshops für Kinder und Jugendliche gab es auch ein vielfältiges Informationsangebot für Eltern und Erziehungsberechtigte. Das MINT-Netz Nordschwaben veröffentlichte zudem im Rahmen des Aktionstags in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei Dillingen feierlich die neue MINT-Broschüre für den Landkreis Dillingen.

Der Aktionstag sollte Kindern und Jugendlichen insbesondere die Möglichkeit geben, spielerisch in die Welt der MINT-Fächer einzutauchen. So heißt es in einer Pressemitteilung des Dillinger Landratsamtes. Bei verschiedenen Workshops und Angeboten des Kreisjugendrings und BayernLab, der Umweltstation Mooseum in Bächingen und der Stadtbücherei Dillingen sowie des MINT-Clusters4 konnten sie ihre Neugier wecken und ihr Wissen erweitern.

Zudem fand im Rahmen des Aktionstags das Treffen des MINT-Netzes Nordschwaben statt. Hier kommen Akteure aus Bildung und Wirtschaft zusammen, um Ideen auszutauschen und Kooperationen zu fördern. Highlight des Netzwerktreffens war die Vorstellung der neuen MINT-Broschüre für den Landkreis Dillingen. Die Broschüre fasst Informationen zu Angeboten und Akteuren der MINT-Bildung aus dem Landkreis zusammen und ist kostenlos auf der Website des MINT-Clusters4 (www.mintcluster4.de/) aufrufbar.

Landrat Markus Müller freut sich, dass der Landkreis mit dem MINT-Aktionstag und der Veröffentlichung der MINT-Broschüre einen Beitrag zur Stärkung der MINT-Bildung leisten kann. „Gemeinsam können wir Kinder und Jugendliche für die Vielfalt und Bedeutung von MINT für unseren Alltag und unsere Zukunft begeistern“, so der stellvertretende Landrat Joachim Hien. Zum 31. Dezember endet die Förderung des Projekts MINT-Cluster4 durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. (AZ)