Der „Rockstar der Orgel“ kommt nach Dillingen

Kansas City, Oklahoma, Brooklyn, Zürich, Paris, Los Angeles, Washington: Das sind nur einige der Orte, an denen Cameron Carpenter nach Auskunft seiner Internetseite dieses Jahr noch gastiert – und allen voran: Dillingen! Wer den gefeierten Star der internationalen Orgelszene hören will, hat am Samstag, 14. September, um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter die einmalige Gelegenheit, diesen „Paganini der Orgel“ vor Ort zu erleben.

René Brugger