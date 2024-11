Der TV Dillingen ist zurück in der Spur

Nach dem misslungenen Spieltag in Baden-Württemberg war Ziel des TV Dillingen, in der Badminton-Regionalliga Südost wieder zurück auf die Erfolgsspur zu finden. Dies wurde im schwäbischen Derby daheim gegen die SG Diedorf/Haunstetten mit einem 5:3-Erfolg auch erreicht.

Dillingen diesmal komplett

Die Dillinger Badminton Cracks konnten erstmals seit Langem wieder einmal ohne Unterstützung aus der zweiten Mannschaft auskommen. Die Partie startete vielversprechend: Johanna Reinhardt/Annika Oliwa hielten ihre Gegnerinnen im Damendoppel das ganze Match über auf Distanz und gewannen in zwei klaren Sätzen 21:11 und 21:15. Auch das erste Herrendoppel mit Florian Waffler/Florian Berchtenbreiter machte durch sein souveränes und druckvolles Spiel kurzen Prozess: 21:13, 21:11.

Spannender verlief das zweite Herrendoppel. Markus Geisenhofer/Moritz Herkner mussten über die volle Distanz gehen, behielten in den wichtigen Phasen allerdings die Ruhe am Netz und gewannen den dritten entscheidenden Satz mit 21:17. Mit dem komfortablen 3:0-Vorsprung aus den Doppeln galt es nun, in den Einzel-Partien und dem Mixed mindestens zwei weitere Punkte einzufahren, um den Sieg in Dillingen zu behalten.

Florian Berchtenbreiter nutzte direkt die nächste Chance und erkämpfte sich im ersten Herreneinzel mit Bravour einen Zwei-Satz-Erfolg gegen seinen starken Kontrahenten. Das Mixed Annika Oliwa/Florian Waffler holte im Anschluss den entscheidenden Sieg zur 5:0-Führung für den TV Dillingen. Das Ziel war erreicht.

Punktverluste tun Dillingen nicht mehr weh

Die abschließenden Einzel-Partien würden das Ergebnis also nur noch verschönern. Doch sowohl Moritz Herkner wie auch Markus Geisenhofer konnten nach jeweils engen Sätzen nicht an die starke Leistung aus dem Doppel anknüpfen und mussten sich jeweils in zwei knappen Sätzen geschlagen geben. Johanna Reinhardt ging im Dameneinzel über die volle Dreisatzdistanz, belohnte sich am Ende nach einem harten Kampf jedoch nicht und unterlag in drei Sätzen.

In der Summe aber dennoch ein sehr erfolgreicher Tag für die Dillinger, die sich nach diesem 5:3-Sieg in der oberen Tabellenhälfte der Regionalliga halten können.