Die alte Dillinger Stadtmauer wird freigelegt

Die Verwaltungszentrale von Regens Wagner in Dillingen ist nahezu fertig. Vor der Gestaltung der Außenanlagen graben Archäologen auf dem Gelände. Die bisherigen Erkenntnisse.

Die neue Verwaltungszentrale des Regens-Wagner-Sozialwerks in Dillingen ist nahezu fertig. Doch im Außenbereich tut sich in diesen Tagen noch eine große Baustelle auf. Rund um den Wehrturm wird ein Platz entstehen, den alle Bürger und Bürgerinnen nutzen können. Und der Stumpf des Turmes selbst wird zu einem Gedenkort für Menschen aus den Regens-Wagner-Einrichtungen, die in der Zeit des Nationalsozialismus umgebracht wurden. Regens Wagner öffnet sich an dieser Stelle nach außen. Ein Brunnen soll den Aufenthalt in diesen Außenanlagen angenehmer machen. Doch vor der Gestaltung sind derzeit Archäologen am Werk. Denn im Erdreich schlummern historische Hinterlassenschaften, die dokumentiert werden müssen.

Die Archäologen Maria Oleksy und Sönke Bohnet bei den Ausgrabungen. Foto: Berthold Veh

Wie lange die Grabungen dauern werden, ist derzeit noch unklar

Bei einer Bullenhitze gräbt gegenwärtig ein fünfköpfiges Team des Archäologie-Zentrums Günzburg. Zu ihm zählt Sönke Bohnet. Ende Juni haben er und seine Kolleginnen mit den Ausgrabungen begonnen. Wie lange die Arbeiten noch dauern werden, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Erneut wird dabei wie bei anderen Projekten im Stadtzentrum die frühere Dillinger Stadtmauer freigelegt, die älteste Schicht stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die Arbeit beschreibt der 44-Jährige als komplex. "Hier vermischen sich verschiedene Bauphasen", erklärt der Archäologe. Auch Steine aus der Römerzeit wurden in dieser Stadtbefestigung verbaut. Der Bau der Mauer umfasse eine riesige Zeitspanne von etwa 500 Jahren, erklärt der Wissenschaftler. Immer wieder sei Neues hinzugekommen. "Jetzt haben wir auch einen Schacht aus den 1950er-Jahren entdeckt", informiert Bohnet.

27 Bilder Bei Regens Wagner wird die alte Dillinger Stadtmauer ausgegraben Foto: Berthold Veh

Die Sonne sticht an diesem Augusttag herunter. Das Team zeigt sich davon aber unbeeindruckt. Die Frage, ob der Erkenntnisgewinn denn in einem vertretbaren Verhältnis zum finanziellen Aufwand der Grabungen stehen wird, weist der Archäologe zurück. Es sei eine gesetzliche Vorschrift, dass Bodendenkmäler, wenn sie bei Bauvorhaben zerstört werden, zumindest vorher dokumentiert werden. Im konkreten Fall müssen Teile der alten Stadtmauer wegen der Neugestaltung des Platzes abgetragen werden. Den Erkenntnisgewinn selbst hält Bohnet bereits jetzt für alles andere als gering. "Wir können nach den Grabungen sagen, wie die Stadtmauer hier verlaufen ist."

Gegenwärtig sei der Verlauf dieser ehemals mächtigen Schutzmauer noch nicht ganz klar. Bohnet zeigt auf mehrere Stellen, an denen die Mauer nicht mehr weiterführt. An anderen Abschnitten sind Erhebungen zu sehen. "Diese bedeuten, dass etwas Neues im Nachhinein auf die Mauer gebaut wurde", teilt der Experte mit. Und es gibt Knicke in der Mauer. Sie zeigen an, wo sich die Richtung geändert hat. Doch der ungefähre Stand der Stadtbefestigung sei erkennbar. Bohnet zeigt nach Westen, wo inzwischen die Verwaltungszentrale steht und erklärt: "Von dort sind damals die Feinde gekommen!" Erkennbar sei dies daran, dass die Mauer zu dieser Seite hin breiter wird. Hier befand sich ein Graben, der zum zusätzlichen Schutz vor dem Feind diente.

Archäologe Sönke Bohnet. Foto: Berthold Veh

Steine aus der Römerzeit wurden in der Stadtmauer verbaut

Die Archäologinnen und Archäologen machen immer wieder Funde. Bohnet zeigt Scherben eines Topfes, die er dem 15. Jahrhundert zuordnet. "Diese Scherben geben Auskunft über das Alter eines Teils der Mauer", sagt Bohnet. Er weiß auch, warum römische Handquader in der Mauer verbaut wurden: "Durch ihr gleichbleibendes Format waren diese Steine sehr praktisch." Die alte Dillinger Stadtmauer kam jüngst auch bei zwei anderen großen Bauprojekten ans Tageslicht - auf dem Areal des Bona-Campus und bei der Errichtung der beiden neuen Wohn- und Geschäftshäuser in der Kapuzinerstraße.

Archäologie ist auch eine körperlich anstrengende Arbeit, vor allem bei der gegenwärtigen Hitze. In der Grube arbeitet Archäologin und Historikerin Carmen Bohnet. Foto: Berthold Veh

Der Innenhof bei Regens Wagner war früher von einer hohen Mauer umgeben. "Wir wollen diesen Platz bewusst öffnen", sagt der Gesamtleiter von Regens Wagner Dillingen, Stefan Leser, auf Anfrage unserer Redaktion. Neben einem Brunnen werden auf dem Areal zwischen der neuen Verwaltungszentrale der Regens-Wagner-Direktion und dem Haupthaus von Regens Wagner Dillingen auch mehrere Sitzgelegenheiten geschaffen. Grün ist auch vorgesehen. "Ein paar kleinere Bäume werden zur Beschattung gepflanzt", kündigt Leser an. "Wir wollen, dass auch die Außenanlagen aus einem Guss sind", betont der Chef der Dillinger Niederlassung. Die neue Verwaltungszentrale von Regens Wagner, deren Kosten auf etwa 15 Millionen Euro veranschlagt sind, soll im Herbst von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bezogen werden. (mit bv)