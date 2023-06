Dillingen

11:47 Uhr

Die Dillinger Postbankfiliale wird geschlossen

Die Postbank-Filiale am Dillinger Stadtberg ist am Mittwoch letztmals geöffnet.

Plus Die Niederlassung am Stadtberg in Dilllingen öffnet letztmals an diesem Mittwoch. Dort wird eine Partner-Filiale der Deutschen Post eingerichtet.

Von Berthold Veh

Die Postbank wird am Donnerstag ihre Filiale am Dillinger Stadtberg schließen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Postbank-Filiale Am Stadtberg 2 ist damit letztmals am Mittwoch, 21. Juni, geöffnet. Erst vor drei Jahren war die Niederlassung umgebaut und modernisiert worden. Mediensprecher Hartmut Schlegel nennt auf Anfrage unserer Redaktion die Gründe für die Entscheidung. Die Nachfrage nach Bankdienstleistungen sei vor Ort in der Vergangenheit geringer geworden. "Immer mehr Kunden und Kundinnen sind auf digitale Services umgestiegen", erläutert Schlegel.

Anders sei das bei Post- und Paketdienstleistungen, die Kunden und Kundinnen nach einer kurzen Unterbrechung künftig wie gewohnt an dieser Stelle in vollem Umfang nutzen könnten. Die Deutsche Post, so der Sprecher, habe hier einen Infrastruktur-Auftrag zu erfüllen, den sie mit ihren Partnern gewährleiste. Dafür soll ihnen laut Pressemitteilung ab dem 20. Juli am selben Standort eine Partner-Filiale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.

