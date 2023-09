Dillingen

20:12 Uhr

Die Dillinger "Sommernacht" zieht Tausende an

Südländisches Flair hatte die Dillinger Nacht am Freitagabend bei Temperaturen von zunächst mehr als 20 Grad. Tausende Besucher und Besucherinnen kamen in die Kreisstadt.

Plus Beim Start der Dillinger Einkaufs- und Kulturnacht hat es am Freitag Temperaturen von deutlich über 20 Grad. Die Stimmung in der Kreisstadt ist überragend.

So viel Glück muss man als Veranstalter erst einmal haben. Als am Freitag die Dillinger Nacht beginnt, scheint die Sonne und das Thermometer zeigt noch gegen 18 Uhr eine Temperatur von 23 Grad an. Klar, dass sich da die Cheforganisatorin Caroline Feldengut-Kain ein Lächeln nicht verkneifen kann. "Wir haben immer gutes Wetter für die Dillinger Nacht bestellt", sagt die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Dillingen. So gut wie an diesem Freitag wurde diese Bestellung aber bisher noch nie erfüllt, denn es ist die wärmste Dillinger Nacht seit dem Beginn im Jahr 2010. Tausende genießen erneut das Kultur- und Einkaufserlebnis, für das die Wirtschaftsvereinigung, die Stadt und der Verein Image Plus gesorgt haben.

Musik liegt in der Luft an diesem Freitagabend. Die Bands Greeen, Majazztic light, Rockparlament, das Duo Felix und Andrej, Gitarrist Helge und DJ Rosso heizen den Besuchern und Besucherinnen in der Dillinger Innenstadt ein. Festlich wird es in der Basilika mit den Barockbläsern der Musikschule und dem Euphonium-Quartett der Stadtkapelle. Die leuchtenden, überdimensionalen Pylonen tragen zu dem südländischen Flair in der Kapuziner- und Königstraße bei. So fühlt sich die Dillinger Nacht ein wenig an wie die Verlängerung des Urlaubs.

