Die Genitalverstümmelung bedroht Mädchen in vielen Ländern

Beim Rundgespräch der Unterstützergruppe Asyl geht es in Dillingen um ein sehr ernstes Thema. Es gibt zuvor eine eigene Veranstaltung für Familien.

Die Unterstützergruppe "Asyl/Migration Dillingen" veranstaltet ihr 48. Rundgespräch ein, dieses Mal am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr zu einem sehr ernsten Thema. Es geht um die "weibliche Genitalverstümmelung". FGM, im englischen Female Genital Mutilation, stellt in vielen Ländern noch immer eine große Bedrohung für Mädchen dar.

Beim Rundgespräch wird Referentin Faduma Korn aus der Beratungsarbeit mit Mädchen und Frauen berichten, die von einer Genitalverstümmelung betroffen sind. Korn ist Autorin, Dolmetscherin und Vorsitzende des Vereins Nala – Bildung statt Beschneidung. Sie arbeitet in der FGM-Prävention bei dem Münchner Verein Donna Mobile, der sich unter anderem für die Gesundheitsversorgung und berufliche Integration von Migrantinnen engagiert.

Thema Genitalverstümmelung: Gespräche im evangelischen Gemeindehaus in Dillingen

Eine eigene Veranstaltung gibt es für die Familien, deren Töchter in ihrem Heimatland von Genitalverstümmelung bedroht sind. Diese findet ebenfalls am 7. Oktober um 17.30 Uhr statt. Dort besteht die Möglichkeit, mit Fadumo Korn auch Einzelfälle zu besprechen.

Die Veranstaltungen finden im Vortragsraum des evangelischen Gemeindehauses in Dillingen statt. Eine Anmeldung für alle Teilnehmenden ist bis 3. Oktober per E-Mail unter Schriftführer@asyl.dillingen.de möglich. Es sind die am Durchführungstag gültigen Maßnahmen der Bayerischen Infektionsschutzverordnung einzuhalten, die auf der Internetseite des Landratsamts Dillingen zu finden sind. (mit pm)