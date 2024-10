Die Josef Gartner GmbH ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In einer festlichen Atmosphäre ehrte die Josef Gartner GmbH kürzlich ihre langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im stimmungsvoll geschmückten Saal des Malzstadels in Dillingen ehrten Fritz Gartner (Vorsitzender des Aufsichtsrates), Jürgen Wax (Geschäftsführer), die jeweiligen Vorgesetzten und Leo Bunk (Betriebsratsvorsitzender), zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 25, 40 und 50 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Josef Gartner GmbH. Als Dankeschön für Ihre lange Treue erhielten die Jubilare eine Urkunde und ein Geschenk. In einer Präsentation führte Geschäftsführer Wax nicht nur die Projekt-Highlights von Gartner aus den jeweiligen Eintrittsjahren auf, sondern ging auch auf wirtschaftliche, politische und weitere spannende Ereignisse in diesen Jahren ein. Die Jubilare und ihre Partner konnten gemeinsam die vergangene Zeit Revue passieren lassen. Geehrt wurden sie zudem von ihren Vorgesetzten mit einer Laudatio. Für eine Showeinlage sorgte die Bauchrednerin Tala Glück, die mit ihren kleinen Puppen die Gäste zum Lachen brachte. Anschließend gab es noch ausreichend Zeit für gemütliche Gespräche bis spät in die Nacht hinein. (AZ)

