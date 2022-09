Dillingen

12:30 Uhr

Die Liebe zur Heimat und Historie lässt Dieter M. Schinhammer nicht los

An diesem Sonntag feiert Dieter M. Schinhammer seinen 80. Geburtstag

Plus Dieter M. Schinhammer, der am Sonntag 80 wird, hat 36 Jahre lang den Historischen Verein geführt und sich fast ebenso lang im Dillinger Stadtrat engagiert.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Vor wenigen Wochen hat Dieter M. Schinhammer nach 36 Jahren den Vorsitz im Historischen Verein Dillingen aufgegeben. Mit geschichtlichen Themen beschäftigt sich der Dillinger, der im Stadtteil Hausen lebt, aber nach wie vor. Derzeit liest Schinhammer ein Buch des Kirchenhistorikers Hubert Wolf mit dem Titel "Der Unfehlbare" über Papst Pius IX. An diesem Sonntag, 25. September, wird der frühere Lehrer am Dillinger Sailer-Gymnasium dazu aber vermutlich wenig Zeit haben, denn Dieter Schinhammer feiert im Kreise von Angehörigen und Freunden am Ammersee seinen 80. Geburtstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen