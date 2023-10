Historiker nimmt sein Publikum mit auf die Spuren der Deutschen in Rom

Professor Jörg Ernesti geht mit seinen Zuhörern beim Katholischen Akademikerkreis in Dillingen auf einen belebenden Spaziergang durch die Ewige Stadt.

Was für ein angenehmer und belebender „Spaziergang durch Rom“! Nicht unter brütender Hitze, nicht auf ermüdend hartem Pflaster, vielmehr entspannt und zugleich spannend im Dillinger Colleg zu abendlicher Spätsommerstunde; organisiert vom Katholischen Akademikerkreis und geführt vom Kirchenhistoriker an der Uni Augsburg, Professor Jörg Ernesti. Ihm ging es nicht um die römischen Stätten, die „man gesehen haben muss“, sondern um Spuren, die Deutsche in der Hauptstadt Italiens, Europas, der katholischen Kirche, dem „caput mundi – Haupt der Welt“ hinterlassen haben. Natürlich musste er sich auf einige beschränken.

Was sich im Fußboden des Petersdoms verbirgt

Eine erste zeigte er, wie später noch vieles andere, in einer Bildprojektion: die große Porphyrscheibe im Fußboden des Petersdoms, hinten im Schiff. Sie wurde aus Alt-St. Peter hierher in den Fußboden versetzt, war sie doch der ehrwürdige Platz, an dem seit Karl dem Großen bis 1452 die römisch-deutschen Könige zu Kaisern gekrönt wurden, auf dem Höhepunkt eines Ritus, den der Referent Ernesti anschaulich schilderte. Dann ein Blick nach oben, zur Kuppel; denn auch dort Deutsches: die energie-sparende Ausleuchtung mit Tageslicht-LEDs der Firma Osram.

Professor Jörg Ernesti zeigte bei seinem Vortrag in Dillingen auf, welche Spuren Deutsche in Rom hinterlassen haben. Foto: Hermann Müller

Ebenfalls moderne Technik bei den Schweizergardisten „ganz oben“: Ihre Helme kommen nämlich heute aus dem 3D-Drucker und ersetzen die beschwerlichen Metallgebilde. Die malerischen Galauniformen der Hellebardiere in den Medici-Farben rot-gelb-blau scheinen zwar aus jener Zeit zu stammen, in der die Garde aufgestellt wurde – 1506 -, ihre historisierende Gestaltung ist aber erst ein Jahrhundert alt. Hingegen erfüllt das älteste durchgängig bestehende Militärkorps der Welt noch immer echt soldatische Funktionen.

Zum Teil von Fuggern mitfinanziert

Fast so alt wie die Schweizergarde ist die „Anima“-Kirche auf dem Gelände eines Hospizes, das schon im Mittelalter für Pilger aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation errichtet worden war. Als Hallenkirche erweist schon ihre Gesamterscheinung „more alemannico – nach deutscher Art“ ihre kulturelle Herkunft; diese bestätigt sich nachdrücklich durch die - zum Teil von den Fuggern mitfinanzierte - Innenausstattung mit dem häufigen Bildmotiv des Deutschen Doppeladlers. In der „Anima“ befindet sich auch das Grabmal des (vor Benedikt XVI.) letzten von insgesamt acht deutschen Päpsten, Hadrians VI., einer tragischen Gestalt: In Lebensstil und Amtsauffassung von seinen Renaissance-Vorgängern erfreulich verschieden, fand er gerade deshalb in seiner Kurie keinerlei Verständnis und Rückhalt; doch auch die Reformatoren ließen sich durch seine Bemühungen um die Einheit der Kirche nicht mehr erreichen.

Das weltweit älteste Priesterseminar

Schon durch seinen Namen „Collegium Germanicum“ deutet das weltweit älteste Priesterseminar den Zweck an, für den es der hl. Ignatius 1551 gegründet hat: zur Ausbildung einer „deutschen“ Kleriker-Elite, die das Katholische im protestantisch gewordenen Norden festigen sollte. Die Seminaristen, die „Germaniker“, fielen übrigens im Stadtbild bis etwa 1968 durch kardinalsrote Talare auf, die ihnen den Spitznamen „gamberi cotti - gekochte Krebse“ eintrugen.

Diese wenigen hier referierten Passagen des Vortrags von Ernesti mögen seine Methode illustrieren: zwischen wichtige Informationen immer wieder leichtgewichtigere Anmerkungen zu streuen, Historisches mit Aktuellem zu mischen, Lehrreiches mit Unterhaltendem aufzulockern. So behandelte er auch die Reihe weiterer Stationen seines „Spaziergangs“, die mit den Namen, Schicksalen und Werken deutscher Politiker und Diplomaten, bildender Künstler und Literaten – allen voran Goethe – verbunden sind; darunter ausführlich die Friedhöfe „Campo Santo Teutonico“ beim Petersdom und „Cimitero acattolico“ bei der Cestiuspyramide, auf dem prominente Protestanten bestattet sind.

Todesspuren anderer Art, die als Schatten auf den deutsch-römischen Beziehungen liegen, wollte Ernesti zu Recht nicht übergehen und erinnerte deshalb auch an die Erschießung von 335 Geiseln durch deutsche Besatzer gegen Ende des 2. Weltkriegs. Doch in Rom wird das Düstere allemal vom Geglückten und Beglückenden überstrahlt. Großer Beifall von einer Hundertschaft dankbarer Zuhörer.