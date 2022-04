Die Verzögerung beim Dillinger Bahnhofs-Ausbau stößt auf Kritik

Plus Dass der barrierefreie Umbau des Bahnhofs in Dillingen erst 2025 beginnen soll, missfällt Rathauschef Frank Kunz. Ein Pendler hofft auf eine Umplanung.

Für Menschen mit Handicap, Eltern mit Kinderwagen, aber auch für Radler und andere Reisende mit Gepäck ist der Weg zum Zug in Dillingen anstrengend. Seit Jahren drängen deshalb Pendler und Pendlerinnen sowie die Stadt Dillingen auf den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs. Die Planungen der Bahn laufen bereits seit 2016, das Zwölf-Millionen-Projekt ist im Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes, im Mai des vergangenen Jahres hat der Dillinger Stadtrat seine Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren abgegeben, 2023 sollte der Umbau beginnen. Doch nun gibt es eine erneute Verzögerung, die auf Kritik stößt.