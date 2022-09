Die Wasserdetektive ermitteln in Dillingen: Woher kommt unser Wasser?

Plus Zum Weltkindertag finden Dillinger Grundschüler alles rund ums Wasser heraus. So manches erstaunt die Kleinen.

"Stellt euch vor, ihr wacht morgen auf und es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn", sagt Birgit Erdle, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Dillingen, zu den Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Dillinger Grundschule. Diese schauen entsetzt und beginnen eifrig auf die Zettel vor ihnen zu schreiben, was ohne Wasser alles nicht möglich wäre.