Diebstahl von Getränkedosen in Dillingen geht schief

In Dillingen ereignete sich am Montagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Altheimer Straße ein versuchter Ladendiebstahl. Gegen 12.30 Uhr wollten sechs Männer den Kassenbereich mit Diebesgut verlassen. Als sie durch das Personal angesprochen wurden, händigten sie aus ihrem Rucksack mehrere unbezahlte Getränkedosen aus. Anschließend wurde die Dillinger Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Da die sechs Männer in ihrer Arbeitskluft unterwegs waren und auch teilweise Werkzeuge in Form von Cuttermessern mitführten, wurden sie wegen eines versuchten Ladendiebstahls mit Waffen angezeigt. (AZ)

