Dillingen

vor 19 Min.

Dillingen erhöht den freiwilligen Zuschuss für den Bona-Campus

Plus Vor der Dillinger Stadtratssitzung gibt´s nachträglich ein Ständchen für Oberbürgermeister Frank Kunz zum 50. Geburtstag. Am Ende sorgt ein Rat noch für Misstöne.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die Dillinger Stadtratssitzung hat am Montagabend außergewöhnlich begonnen – und sie fand ein ebenso ungewöhnliches Ende. Als die Mitglieder im Großen Sitzungssaal in die Tagesordnung einsteigen wollten, ertönte Musik von der Königstraße herauf. Der Grund: Die Stadtkapelle Dillingen unter der Leitung von Marie-Sophie Schweizer spielte Oberbürgermeister Frank Kunz nachträglich zu seinem 50. Geburtstag ein Ständchen. Der Rathauschef hatte am 3. Oktober im Kreise seiner Familie gefeiert. Am Montagabend intonierten die Musiker und Musikerinnen nun Stücke wie den Bozener Bergsteigermarsch und "Zum Geburtstag viel Glück". Stadtkapellen-Vorsitzende Birgit Marquardt gratulierte dem sichtlich gerührten Oberbürgermeister, und der ließ sich nicht lumpen und gab ein paar Stamperl Schnaps für die Musiker und Musikerinnen aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen