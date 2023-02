Dillingen

17:00 Uhr

Dillinger feiern mit Bischof Bertram den Abschluss der Basilika-Sanierung

Plus Vielen Gläubigen fällt ein Stein vom Herzen, dass die Pfarrei St. Peter das 4,8-Millionen-Projekt hinbekommen hat. Der Bischof sagt, was jetzt noch fehlt.

Von Berthold Veh

Für Angehörige der Dillinger Pfarrei St. Peter ist dieser Sonntag voller Emotionen. Siebeneinhalb Jahre nach dem Beginn der Arbeiten feiern etwa 500 Gläubige in der Basilika zusammen mit Bischof Bertram Meier den Abschluss der Sanierung. Aus dem Ansinnen des Kirchenpflegers Peter Gastl, dass man das Gotteshaus unbedingt mal rausweißeln müsse, ist am Ende eine 4,8 Millionen teure Renovierung geworden. "Uns fällt ein Riesenstein vom Herzen, dass wir das hinbekommen haben", sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christoph Balzer am Sonntag erleichtert. Neda Lokar gesteht, dass da schon viel Geld ausgegeben worden sei. "Aber die Basilika ist ein wunderbarer Ort, an dem wir beten können", stellt die Angehörige der Pfarrgemeinde fest. Und die Basilika sei auch ein Denkmal, das man nicht einfach dem Verfall preisgeben könne.

