Dillinger Frühling: Der Festumzug zum Volksfest-Auftakt findet statt

Immer wieder Regen und Temperaturen unter der Zehn-Grad-Marke: Der Umzug von der Königstraße zum Festplatz findet dennoch statt.

Der Name des Dillinger Volksfests ist vielversprechend. Da ist bekanntlich vom "Dillinger Frühling" die Rede. Beim Auftakt am Freitag scheint allerdings das Wetter nicht so recht mitzuspielen. Die Temperaturen erinnern eher an Winter, sie liegen jedenfalls unter der Zehn-Grad-Marke und die Wetterfrösche haben zum Auftakt Regen vorhergesagt.

In Dillingen wird aber dennoch gefeiert. Die Stadt verspricht bis einschließlich Dienstag "fünf Tage Mega-Spaß und gute Laune". Los geht es heute um 17.30 Uhr in der Dillinger Königstraße. Nach Beratung mit den Festreferenten soll der Festumzug zum „Dillinger Frühling“ trotz des unsicheren Wetters stattfinden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Teilnahme der Vereine und Institutionen sei selbstverständlich wie immer freiwillig. Bei einem Unwetter müsste kurzfristig abgesagt werden.

Das Standkonzert in der Dillinger Königstraße entfällt

"Aufgrund des sehr wahrscheinlichen Regens wird das Standkonzert der vier Dillinger Klangkörper allerdings nicht stattfinden, ebenso sollen die Musikerinnen und Musiker selbst abwägen, ob zum Schutz der Instrumente während des Umzugs auf die Musik verzichtet wird", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

In gewohnter Weise gibt es Freibier vor dem Dillinger Rathaus

Freibier vor dem Rathaus werde es aber in gewohnter Weise geben. Zuletzt werden die Fahnenabordnungen von der Stadt gebeten, entweder für einen Regenschutz zu sorgen oder die Fahnen vorsorglich nicht mitzuführen. Nach dem Umzug wird Oberbürgermeister Frank Kunz um etwa 19 Uhr zum Bieranstich schreiten. Danach wollen die „Störzelbacher“, eine der erfolgreichsten Livebands Süddeutschlands, die Gäste beim Abend der Vereine mit fetziger „Volxmusic“, Partyklassikern und aktuellen Hits begeistern. (mit AZ)

Lesen Sie dazu auch