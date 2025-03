Dillinger Modeexpertin berät: Frühlingswind weht durch den Kleiderschrank

„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.“ Die Zeilen von Eduard Mörike inspirieren zum Spüren, Fühlen, Lauschen – und – Aussortieren des Kleiderschranks. Winter- und Sommerkleider stapeln sich darin. Langjährig aufbewahrte und selten getragene neben neu gekauften und langlebigen Lieblingsstücken. Frühlingsluft darf an diesem Tag den gesamten Kleiderschrank durchwehen. In Begleitung der Dillinger Modedesignerin Asumi Sosa Rios fliegt so manches raus, bekommt anderes plötzlich eine neue Bedeutung. Dabei klärt sie auf, wie sich Modetrends und persönlicher Style vereinen lassen.

