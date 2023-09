Dillinger Orgelsommer: „Besinnung, die der Seele guttut“

2500 Besucher sind zu den 13 Matineen in der Basilika gekommen. Das Finale ist, wie versprochen, mitreißend.

Das Finale des Dillinger Orgelsommers hält das, was die Veranstalter versprochen hatten. Organist Giulio Mercati sorgt in der Basilika St. Peter mit Werken von Johann Sebastian Bach, Maurice Duruflé, Johann Ludwig Krebs und Max Reger für das angekündigte „Finale Furioso“.

Der Förderverein ist mit dem Besuch des Orgelsommers sehr zufrieden

Knapp 200 Besucher und Besucherinnen haben sich am Samstagvormittag zur letzten der 13 Matineen des 17. Dillinger Orgelsommers in der Basilika versammelt. „Wir sind mit dem Besuch insgesamt sehr zufrieden“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins Dillinger Basilkakonzerte, Gertrud Olbrich. Zwischen 160 und 220 Hörer sind jeweils zu den Konzerten gekommen. Wie Mitgliederbeauftragte und Künstlerbetreuerin Monika Simper erläutert, besuchten im Ganzen etwa 2500 Orgelsommer-Fans die Veranstaltungsreihe.

Sektempfang auf dem Basilikaplatz in Dillingen

Stadtpfarrer Harald Heinrich hält dies für außergewöhnlich. „Dass so viele Besucher an einem Samstagvormittag zu einem Orgelkonzert kommen, das gibt es in der ganzen Diözese Augsburg nicht“, vermutet Monsignore Heinrich. Das Niveau der Konzerte sei durchweg hoch. Zum Finale gibt es am Samstag hinterher einen Sektempfang auf dem Basilikaplatz. Die Schretzheimerin Magdalena Aust zählt von Anfang an zu den Stammgästen. „Die Musik tut mir gut, sie holt mich runter, das ist Entspannung“, stellt Aust fest. Diese eine Stunde sei auch eine gute Einstimmung auf das Wochenende. So sieht es auch eine andere Besucherin. Das samstägliche Orgelkonzert biete „eine Stunde der Besinnung, die der Seele guttut“.

Das Orgelkonzert am Samstag diente überdies einem guten Zweck. Der Förderverein Basilikakonzerte, der den Orgelsommer ausrichtet, übergab eine Spende in Höhe von 800 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, für die DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh herzlich dankte.