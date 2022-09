Dillingen

12:24 Uhr

Dillinger Soldaten begleiten Prinz Harry und Herzogin Meghan

Brigadegeneral Alfred Marstaller (rechts), der aus Deisenhofen stammt, hat am Dienstag Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Düsseldorf begleitet. Beim Gang zum Rathaus dabei war auch Oberbürgermeister Stephan Keller (Zweiter von rechts).

Plus Der Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. hat am Dienstag in Düsseldorf für die Invictus Games geworben. Ein Soldat des Dillinger IT-Bataillons ist dafür Botschafter.

Von Berthold Veh

Der Medienrummel war am Dienstag in Düsseldorf groß: Mehr als 150 Vertreter und Vertreterinnen von Presse, Funk und Fernsehen hatten sich für den Auftritt des Prinzen Harry und der Herzogin Meghan angemeldet. Der Enkel der verstorbenen Queen hat am Rhein für die Invictus Games, den Wettkampf kriegsversehrter Soldaten und Soldatinnen, geworben. 2023 werden diese olympischen Spiele für traumatisierte Soldaten unter dem Motto "A Home for Respect" in Düsseldorf stattfinden. Prinz Harry ist Initiator der Invictus Games, die 2014 erstmals in London über die Bühne gingen. Er sei der Stadt Düsseldorf und der Bundeswehr für deren Bereitschaft zur Ausrichtung und das große Engagement "auf ewig dankbar", berichtete unsere Redaktion.

