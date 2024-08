Dillinger Steuerfachangestellte für Bestleistung ausgezeichnet

Die Steuerberaterkammer München hat die besten Absolventen der Steuerfachangestelltenprüfung für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Zu den Geehrten gehörte auch Veronika Berchtenbreiter aus Dillingen. Sie schloss die Ausbildung mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab und erhielt eine Ehrenurkunde und einen Gutschein als Anerkennung für diese besondere Leistung. Insgesamt traten dieses Jahr 762 Auszubildende zur Prüfung im Kammergebiet an – 694 davon mit Erfolg. Trotz Fachkräftemangel ist die Ausbildung zum Steuerfachangestellten weiterhin sehr beliebt, heißt es in der Pressemitteilung.

Hartmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München, gratulierte den erfolgreichen Absolventen und freut sich, wieder hoch qualifizierte und gut ausgebildete Fachkräfte für den Berufsstand gewonnen zu haben. „Sie haben in Ihrer Ausbildungszeit großartiges geleistet. Durch Ihre Disziplin, Ihr Engagement und mit dem Ziel Steuerfachangestellter zu werden im Blick haben Sie eine der bundesweit anspruchsvollsten Ausbildungen gemeistert. Dazu gratuliere ich Ihnen herzlich.“ Für die Absolventen hätten sich die aufwendigen Prüfungsvorbereitungen gelohnt, denn mit ihrer Ausbildung haben Sie den Grundstein für eine Karriere in einer krisensicheren, spannenden und perspektivreichen Branche gelegt.

Wertvolle Mitarbeiter auch in der digitalen Welt

Trotz des enormen Sprunges in Sachen Digitalisierung, den die Steuerberatung in den letzten Jahren gemacht hat, seien Steuerfachangestellte wertvolle Mitarbeiter, die auch in Zukunft und mit zunehmend automatisierten Kanzleiprozessen sehr gefragt sein werden, so Professor Schwab. Der Dank des Kammerpräsidenten galt auch den Kanzleien, in denen die angehenden Steuerfachangestellten den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren durften. „Die Unterstützung der Auszubildenden durch Ansprechpartner und Kollegen ist ein wertvoller Rückhalt für die jungen Menschen, die sich in der Arbeitswelt erst zurechtfinden müssen. Dafür gebührt Ihnen unser Dank“, so Professor Schwab. (AZ)