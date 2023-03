Dillingen

vor 17 Min.

Frauen in Dillingen blicken auf die Geschichte der Emanzipation

Plus Anlässlich des Weltfrauentags gestalten Vera Schweizer und Uschi Poser einen Vormittag voller interessanter Infos. Auch Buchempfehlungen gibt es.

Von Anna Lena Mayr

"Die tollsten Frauen sind nicht perfekt, sie sind echt." Dieser Spruch prangt auf einem Kalender auf einem der Tische in der Cafesito-Bar in Dillingen und stimmt auf den Weltfrauentag ein. Denn wie schon in den vergangenen Jahren veranstalteten Vera Schweizer und Uschi Poser auch heuer am vergangenen Sonntag ein Frauenfrühstück anlässlich des Internationalen Frauentages. Mit dem Frühstück wünscht sich Schweizer, dass die Frauen "den Sonntag neu genießen" können und man sich nebenbei gegenseitig austauschen und inspirieren kann. Schon seit 1991 veranstaltet sie Treffen zu diesem Tag mit verschiedenen Themen, die Frauen betreffen.

