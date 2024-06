Ein "Innenstadt-Freitag" für Dillingen?

Die Wirtschaftsvereinigung blickt auf viele Aktionen zurück, die sie mit der Stadt auf die Beine gestellt hat. Ein Mitglied sorgt sich über Leerstände in der Kapuzinerstraße.

„Netzwerken am Buffet“, so lautete der erste Tagesordnungspunkt bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Wirtschaftsvereinigung (WV) Dillingen. Bei einem Get-Together hatten die Mitglieder die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, sich näher kennenzulernen und in lockerer Atmosphäre in den Abend zu starten. Erstmals hat WV-Vorsitzender Josef Albert Schmid diesen Start inklusive Buffet gewählt. „Unsere Mitglieder kommen alle direkt von der Arbeit, um hier bei der Wirtschaftsvereinigung über neue Ideen, Themen der Stadt und auch die Sorgen der Wirtschaft zu diskutieren. Netzwerken ist für die Unternehmer – ob Einzelhändler, Dienstleister, Handwerker oder produzierendes Gewerbe enorm wichtig“ erklärt er. Bereits bei diesen Gesprächen am Buffet konnten einige neue Ideen gesammelt und diskutiert werden.

"WIR 2024 ein innovatives und erfolgreiches Ereignis"

Schmid blickte auf die vergangenen Monate zurück. Er erwähnte insbesondere den Schwarz-Weiß-Ball sowie der Aktionen im Rahmen von „Dillingen feiert“ im vergangenen Jahr. "Ein innovatives Ereignis und erfolgreiches Event" war nach Aussage der beteiligten WV-Mitglieder auch die WIR 2024. Dies bestätigte Christian Wild von BSH, das sich als Unternehmen nun zum zweiten Mal bei der WIR präsentiert hatte: „Wir sind sehr zufrieden, 80 bis 100 Mitarbeiter sind eingebunden, auch der Netzwerkabend war für uns gut und wichtig“. Auch Schmid betonte den in dem Ausmaß nicht erwarteten Erfolg des Netzwerkabends auf der WIR. Mit dem erstmals von der WV Dillingen präsentierten „Dillinger Schaufenster“ am Dillinger Gemeinschaftsstand, in das auch ein von Manuel Ninic organisiertes Escape-Messespiel/-Rätsel integriert war, habe man den Besucherinnen und Besuchern etwas Besonderes bieten können.

Der Ausblick auf kommende Veranstaltungen verspricht wieder einiges an Highlights für die Menschen in der Stadt und Umgebung.

Am Samstag, 6. Juli, findet das Lampionfest im Taxispark Dillingen statt, den Kassendienst übernimmt dabei wie gewohnt die WV. „Dillingen feiert“ setzt sich am 7. Juli sowie 12. Juli und 13. Juli fort. Am 27. September findet die „Dillinger Nacht“ statt. Eine Musiknacht ist für den 5./6. Oktober geplant.

Oberbürgermeister Frank Kunz lobte die konstant gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wirtschaftsvereinigung Dillingen und gab einen Abriss über abgeschlossene, andauernde und geplante Projekte der Stadt – vom neuen Trinkwasserbrunnen im Taxispark bis zur Erweiterung des Gewerbegebiets Siemensstraße und dem Spatenstich für den Lidl-Neubau in Hausen. Im Hinblick auf die Einrichtung der Fernwärme in der Dillinger Königstraße dankte der Oberbürgermeister den Einzelhändlern für ihr Verständnis. Mit der Umgestaltung der Königstraße hin zur Barrierefreiheit soll ab Herbst 2024 begonnen werden.

Leerstände in der Kapuzinerstraße

Im Anschluss meldeten sich auch einige WV-Mitglieder mit Anliegen zu Wort. Benedikt Steinle (Benedikt’s) äußerte Sorge bezüglich der Kapuzinerstraße. Viele Investitionen gebe es seiner Meinung nach in der Königstraße, aber die Kapuzinerstraße leide momentan auch durch „alte und nicht renovierte Immobilien“. Durch die Schließung von „Depot“ und „My Shoes“ kämen nun weitere Leerstände dazu. Kunz antwortete, die Stadt sei bereits im Gespräch mit den Immobilienbesitzern wie auch mit potenziellen Nachfolgern für die Geschäfte. Julia Veh (Bücher Brenner) berichtete von der erstmals im vergangenen Jahr durchgeführten Nikolaus-Sockenaktion der Dillinger Einzelhändler, an der sich 34 Geschäfte beteiligt haben. Ihr Wunsch wäre, dass sich die WV in diesem Jahr daran beteiligt und die Aktion früher organisiert wird.

Abschließend dankte Schmid dem Verein „Image+“, der die Wirtschaftsvereinigung Dillingen sehr unterstütze. Mit der Vorstellung eines „Innenstadt-Freitags“, wie ihn einige Städte im bayerischen Oberland praktizierten, regte der Vorsitzende bei den Mitgliedern an, darüber nachzudenken, ob das auch etwas für Dillingen wäre.