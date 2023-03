Dillingen

06:30 Uhr

Ein neues Eiscafé kommt in die Dillinger Königstraße

Plus Das Modehaus Steingass hat sein Geschäft geschlossen. Inzwischen bauen Claudio Artusi und sein Team den Laden im Dillinger Zentrum zur Eisdiele um.

Von Berthold Veh

Noch ist es schwer vorstellbar, dass hier in wenigen Wochen Menschen Eis schlecken und Cappuccino trinken werden. Denn das einstige Modegeschäft Steingass in der Königstraße 14 ist in diesen Tagen eine Baustelle. Im Inneren wird gebohrt und gehämmert. Claudio Artusi und sein Team haben es eilig. Der Italiener, der in Ossimo Superiore bei Brescia lebt, will im Mai hier im Dillinger Zentrum gegenüber dem Rathauscafé Peng und Pane eine Eisdiele eröffnen.

